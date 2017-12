Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leicester trava Manchester United de Mourinho

Os ‘red devils’ deixaram-se empatar nos descontos (2-2).

07:37

O Manchester United, de José Mourinho, voltou este sábado a perder terreno para o Manchester City, que tem agora 13 pontos de vantagem para o rival.



Ontem, os ‘red devils’ deixaram-se empatar nos descontos com o Leicester (2-2), enquanto a equipa de Pep Guardiola não teve dificuldades em bater o Bournemouth (4-0).



Pela negativa continua também o Watford de Marco Silva. Ontem, nova derrota, a quarta consecutiva na liga, agora diante do Brighton (1-0).



O Swansea (Renato Sanches não saiu do banco de suplentes) empatou com o Crystal Palace e continua no último lugar da Premier League ao fim de 19 jornadas.