Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leipzig queima defesa de papel das Águias

Rui Vitória optou por um onze alternativo que revelou carências gritantes.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O Benfica perdeu ontem o segundo jogo na Emirates Cup, desta feita com os alemães do Leipzig, por 2-0, numa partida que deixou claras várias carências na defesa. O técnico Rui Vitória tem motivos para estar preocupado com as alternativas que apresentou, até porque tem a disputa da Supertaça já no sábado (dia 5) com o V. Guimarães, em Aveiro.



Vitória apresentou um ‘onze alternativo’, depois de na véspera ter sido goleado pelo Arsenal (5-2). Na defesa, deu oportunidades ao lateral-direito Pedro Pereira e ao central Rúben Dias. O desacerto, incluído Grimaldo e Lisandro, foi grande, com culpas no dois golos.



As mudanças operadas revelaram uma equipa sem rotinas. Nem mesmo a entrada de Fejsa conseguiu olear os setores.



O Leipzig, com o ex-sportinguista Bruma a titular, colocou- -se em vantagem pelo lateral- -esquerdo Halstenberg que atravessou a defesa benfiquista com invulgar facilidade e rematou para o 1-0. Chrien devia ter acompanhado e Rúben Dias teve oportunidade de anular o lance. Depois, foi a vez de Bruno Varela brilhar, numa altura em que o Benfica procura um reforço para a baliza. O jovem correspondeu com três intervenções de elevado nível.



Na 2ª parte, os alemães entraram mais fortes e ampliaram a vantagem por Compper, que saltou entre os centrais do Benfica sem qualquer oposição.

As entrada de Jonas, Willock e Diogo Gonçalves tornaram o Benfica mais forte. O grego Mitroglou ainda viu um golo bem anulado por fora de jogo e Lisandro ainda cabeceou ao poste, após boa jogada individual de Willock.



-----



Reforços em destaque



Pedro Pereira

Positivo: Boa capa-cidade física. É volun-tarioso, mas faltou-lhe um pouco de confiança para subir mais pelo flanco.

Negativo: Ainda está muito verdinho. Tal como a restante defesa, tem culpas nos dois golos sofridos.



Rúben Dias

Positivo: Demorou a entrar no ritmo certo. Melhorou na parte final do encontro com bons cortes em jogadas perigosas.

Negativo: Esteve nos dois golos do Leipzig. No primeiro ficou a ver Halstenberg passar e no segundo nem saltou.



Chrien

Positivo: Bem tentou fazer dupla com Fejsa. Esforçado, tentou impulsionar a equipa para a frente.

Negativo: Dificuldades de adaptação. Errou nos passes longos e teve algumas entradas duras.



Willock

Positivo: Boa técnica e capaci- dade de decisão rápida. Cruzamento para o cabeceamento ao poste de Lisandro López.

Negativo: Algumas dificuldades de posicionamento e falta de rotinas com os restantes elementos da equipa.



Diogo Gonçalves

Positivo: Entrou forte e causou desequilibrios ao adversário, com perigosos cruzamentos para a área adversária.

Negativo: Falta de critério nos remates à baliza de longa distância, quase sempre mal direcionados.