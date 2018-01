Lenda do futebol britânico morre aos 59 anos

O antigo futebolista britânico Cyrille Regis morreu, aos 59 anos. Foi um pioneiro no jogo e ajudou a quebrar com o racismo no futebol, sendo um dos primeiros e mais conhecidos futebolistas negros a jogar nos relvados ingleses.O anúncio foi feito esta segunda-feira pela Associação de Futebol Profissional de Inglaterra, que recordou a carreira do antigo jogador do West Bromwich Albion e da seleção inglesa.

Já segundo o jornal The Mirror, o jogador morreu no sábado, vítima de um ataque cardíaco.

Regis venceu várias vezes ao serviço da Inglaterra, entre 1982 e 1987. Famoso avançado nas terras de Sua Majestade, Regis marcou centenas de golos e tornou-se numa "verdadeira lenda", garante a Associação, num twit onde também asseguram que era "um verdadeiro cavalheiro" e deixam "sentidas condolências à sua família e amigos".Cyrille Regis nasceu na Guiana francesa em 1958, mas mudou-se com a família para Londres quando tinha apenas cinco anos. Começou no futebol profissional por puro acaso, quando um presidente de um clube o viu jogar à bola num domingo de manhã.Juntamente com Laurie Cunningham e Brendon Batson, que se juntaram ao Albion em 1978, formou o primeiro trio de jogadores negros, que eram conhecidos na altura como "The Three Degrees". Ainda nesse ano, foi votado como jogador do ano em Inglaterra.Depois de passar por vários clubes britânicos, Regis acabou a carreira em 1996.A empresa para onde trabalhava como agente, a Stellar Group, também comentou o seu desaparecimento precoce."Ele era uma pessoa maravilhosa no trabalho e a sua morte deixou toda a gente na empresa e os jogadores que ele representava com uma grande tristeza. Ele foi um pioneiro no futebol britânico e era muito respeitado por toda a gente. Foi um modelo para os seus jovens clientes e era genuinamente uma pessoa adorável", é dito.