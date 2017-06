Lenine e Tolstói com casa em Kazan

Foi nesta casa, transformada em museu em 1937, por ocasião do 20º aniversário da Revolução de Outubro, que Lenine viveu com a sua mãe e o seu irmão mais novo durante nove meses, até ser expulso.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Com 43 anos de diferença, Kazan, cidade onde Portugal se encontra, acolheu duas das mais importantes figuras da história da Rússia: Tolstói e Lenine.Em comum, outra particularidade: estudaram na universidade local. Mas enquanto Tolstói abandonou, em 1844, os estudos de ciências jurídicas e línguas orientais, insatisfeito com o ensino formal, o revolucionário Vladimir Ilyich Ulyanov (só mais tarde adotou o nome de Lenine), que estudava direito, foi preso e expulso, em 1887, por participar em protestos contra o regime czarista.Do autor de ‘Guerra e Paz’, Kazan tem para mostrar uma rua com o seu nome e um busto na rua Karl Marx. Mais rico é o testemunho da passagem de Lenine pela cidade, com estátuas e uma casa-museu na zona histórica.