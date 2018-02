Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leão cai com estrondo

Estoril aproveitou vento a favor e chegou à vantagem de dois golos em três minutos, na 1ª parte. Reação da equipa de Jesus foi escassa .

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

De primeiro para terceiro. O Sporting perdeu pela primeira vez no campeonato e cai com estrondo na classificação, após uma exibição pobre frente a um categórico Estoril, que aproveitou o vento a favor na primeira parte para conseguir a vantagem que segurou até ao final. Nota de destaque para três decisões acertadas e fulcrais do vídeo-árbitro.



Atenção que não foi só o vento que tudo levou ao Sporting. A conclusão seria injusta para a turma de Ivo Vieira, que apresentou no onze cinco reforços de inverno e quis sempre sair a jogar com critério e bola rasteira, o processo de jogo de que tanto se fala. Certo é que, em cinco minutos, cinco cantos para o Estoril, quase todos com perigo, aproveitando, aqui sim, a forte ventania. Rui Patrício lá foi sacudindo a pressão.



Até ao minuto 27. Novo canto marcado para próximo da baliza leonina, Coentrão ainda evita num primeiro momento, mas o cipriota Kyriakou não perdoou na recarga. O problema é que os ventos da desgraça não ficariam por aí. Logo a seguir, Ewandro surge isolado e bate Rui Patrício. O juiz auxiliar levantou a bandeirola, mas Manuel Mota - bem! - deixou seguir o lance até ao final. Através do vídeo-árbitro, foi possível ver que o estorilista estava em jogo. E, assim, 2-0.



Só aí a equipa leonina teve uma reação forte, mas Bruno César e Coates falharam de forma inacreditável. O brasileiro, então, pode queixar-se do relvado, mas tinha a baliza aberta. Intervalo e um cenário ainda pior do que espera o FC Porto na segunda metade em falta na Amoreira. Agora com o vento a favor, como reagiria o leão à desvantagem de dois golos, sem Dost, Gelson ou Podence?



Primeiro, entrou Montero. E a coisa até prometeu. Coentrão ia insistindo no ataque e esteve perto do golo aos 48’. Três minutos depois, Doumbia e Montero desperdiçaram chances de ouro e aos 57’ foi Acuña a rematar sem nexo em lugar de luxo.



Jorge Jesus falhou na abordagem ao jogo e não melhorou com as substituições. Retirou dois dos mais inconformados da equipa - Bruno César e Coentrão, que saiu irritado - e o cenário piorou. Faltava pedir instruções ao Estoril sobre como marcar cantos em condições, tantos foram os disparates.

Até ao final, oportunidades em ambos os lados e golos invalidados - os dois bem e por foras de jogo - para cada equipa com recurso ao VAR, que este domingo deu um jeitaço a Manuel Mota. Já o Sporting, cai da liderança. O trono é do Dragão.



Jesus diz que fator vento foi decisivo

"Esta equipa alguma vez tinha de perder mas não era aqui que esperávamos que isso pudesse acontecer, porque sentíamos que tínhamos condições para pontuar e vencer. Não correu como pensávamos, não conseguimos dar a volta e o que conta é que fizemos zero pontos" analisou Jorge Jesus no final de um jogo em que, no seu entender, o adversário aproveitou melhor o vento.



"Não vínhamos preparados para o vento e para os cantos. O Estoril, conhecendo melhor a sua casa, criou-nos dificuldades. É aí que nasce o primeiro golo. Depois levámos o 2-0 num lance em que a nossa última linha pensou que estava fora de jogo", disse o treinador, que deixou claro que não foi pelas ausências de Gelson e Bas Dost que a equipa perdeu o jogo, apesar de reconhecer a importância dos jogadores que estão lesionados.



"Mais uma noite sem conseguir dormir"

Um dia que começou tão bonito com a conquista de mais 2 Títulos Europeus, acaba tão mal com esta derrota na Amoreira... Como eu disse no discurso público da AG: "Nunca consigo desfrutar" de nada! Mais uma noite sem conseguir dormir", escreveu Bruno de Carvalho, no Facebook, logo após a derrota.



O presidente esclareceu alguns pontos sobre a assembleia geral:"Não assisti a nenhuma confusão grave, tentativa de agressão, nem vi polícia. Isso deve ter acontecido após nós termos saído calmamente".



Primeira derrota ao fim de 30 jogos

Ao fim de 30 jogos nas provas internas (campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga), o Sporting sofreu a primeira derrota. Até ao dia de ontem, os leões tinham perdido apenas na Liga dos Campeões (três desaires).



Claques não ficaram no topo norte

As claques do Sporting, ao contrário do que é habitual, não ficaram no topo norte do Estádio António Coimbra da Mota, cuja estrutura ameaçou ruir no jogo com o FC Porto. Ontem, essa bancada não esteve totalmente preenchida.