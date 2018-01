Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leões e Águias na final de Sines

Sporting e Benfica discutem Taça da Liga de futsal este domingo, em direto na CMTV.

Por João Pedro Óca | 06:00

O Sporting e o Benfica garantiram ontem a presença na final da Taça da Liga de futsal (Sines) e vão defrontar-se hoje (14h50, CMTV) no quarto dérbi da época. Os leões bateram o Fundão (2-1), enquanto as águias se superiorizaram ao Sp. Braga (6-3).



O jogo do Sporting teve incerteza no resultado até ao último segundo. Fortino e Merlim colocaram a equipa orientada por Nuno Dias com dois golos de vantagem, mas um penálti convertido por Mário Freitas ainda fez o Fundão sonhar.



Pouco depois, o Benfica também se impôs, com uma vitória folgada sobre o Sp. Braga. Deives (3), Henmi (2) e Raul Campos marcaram para os encarnados. Cássio, André Machado e Marinho fizeram os golos dos minhotos.



"Num dérbi nem na carica há favoritos", sublinhou Joel Rocha, treinador do Benfica, sobre a final. "Só se pode esperar um grande jogo", referiu Nuno Dias. O Sporting parte como favorito, uma vez que venceu os três dérbis desta época.