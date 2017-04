'Leões' e 'Dragões' juntam-se em processo contra Benfica

O Sporting CP requereu ao IPDJ garantias de que o Benfica irá conservar as imagens das câmaras de videovigilância do Estádio da Luz, fundamentalmente as que gravam os setores normalmente ocupados pelas claques 'encarnadas'. As imagens serão agregadas às provas que Sporting CP e FC Porto juntaram para corroborar o apoio do Benfica às claques não legalizadas.



Os 'verde e brancos' acusam o Benfica de apoiar claques não legalizadas, como é o caso dos Diabos Vermelhos e os No Name Boys, o que viola o artigo nº14 da Lei39/2009. A moldura penal seria a interdição do Estádio da Luz.

O Sporting CP solicitou ao FC Porto que se juntasse a eles no processo que interpuseram contra o Benfica, por apoiar claques não legalizadas.Os dragões aceitaram testemunhar no processo, uma decisão que foi tomada esta quinta-feira, em reunião do conselho de administração da SAD dos 'azuis e brancos'. O FC Porto destacou Eduardo Valente, administrador, Carlos Carvalho, diretor de segurança, e Fernando Saúl, elemento de ligação com as claques da equipa de Nuno Espírito Santo, para testemunharem no processo.'Leões' e 'dragões' concordam que existem vários assuntos da atualidade desportiva que os unem, como os que dizem respeito aos 'encarnados', e, como tal, uma alienação entre FC Porto e Sporting seria bem vista pelos próprios, de forma a pressionar as entidades responsáveis a punirem as águias.