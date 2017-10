Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leões ganham Taça de Honra de futsal

Sporting vence Benfica com todos os golos a surgirem na 1.ª parte.

Por Filipe António Ferreira | 08:23

O Sporting conquistou a 3ª Taça de Honra de futsal consecutiva (a quarta em cinco edições), ao vencer o Benfica por 2-1, ontem, em Odivelas, jogo que teve transmissão em exclusivo na CMTV.



Os leões colocaram-se em vantagem logo no primeiro minuto, com um golo de Dieguinho, que repetiu a fórmula a três minutos do intervalo. O Benfica reduziu, logo a seguir, pelo reforço espanhol Raul Campos, colocando o resultado em 2-1 com que o jogo chegou ao intervalo.



Na segunda parte, o Benfica pressionou mais alto, para tentar chegar ao empate, mas nunca conseguiu bater o guarda-redes Marcão e o Sporting levou mesmo a taça para Alvalade. Amanhã há mais um dérbi, o primeiro no novo Pavilhão João Rocha. Está marcado para as 14h30 e conta para o campeonato nacional de futsal. Nesta altura, os rivais de Lisboa estão na liderança com os mesmos pontos, com vantagem para as águias no que ao número de golos marcados diz respeito. Esta época, Benfica e Sporting já se enfrentaram para a Supertaça, com o triunfo a sorrir aos campeões nacionais por 3-2, num jogo realizado em Coimbra.