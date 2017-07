Leões recebidos por banho de multidão na Suíça

Sporting joga esta quarta-feira com os turcos do Fenerbahçe.

Por Mário Figueiredo | 11.07.17

Sporting recebido em euforia na Suíça

"Isto é o Sporting. É a identidade do Sporting cada vez maior no estrangeiro." Foi desta forma que Jorge Jesus reagiu, em exclusivo para a, após a chegada em euforia da comitiva leonina a Genebra, cidade suíça onde os leões vão realizar o estágio de pré-época até dia 18.O atraso de mais de duas horas do voo que transportou os 30 jogadores de Lisboa à Suíça não demoveu as mais de cinco dezenas de adeptos do Sporting que não arredaram pé do aeroporto de Genebra. Perto das 20h30 o tão esperado momento.Cânticos e palavras de apoio não faltaram à equipa que parte para a nova temporada com redobradas esperanças na conquista do título de campeão. Jorge Jesus foi o primeiro a sair e de imediato engolido por um mar de adeptos verdes-e-brancos.O técnico falou aos microfones daelogiando a receção dos seus jogadores. Além do técnico, os mais acarinhados acabaram por ser os reforços Fábio Coentrão, Mathieu e Doumbia.A equipa seguiu depois para uma unidade hoteleira de Genebra, onde vai ficar instalada até dia 18 de julho.Esta terça-feira de manhã, o primeiro treino da equipa às ordens de Jesus em Nyon, no centro de estágio daquela localidade que dista pouco mais de 20 km de Genebra. Para quarta-feira está marcado o primeiro teste dos leões versão 2017/18 com o Fenerbahçe em Renens (19h30).O Centro Desportivo de Colovray, em Nyon, na Suíça, vai acolher a equipa de Jorge Jesus até ao dia 18 de julho. Um local inaugurado em 1991, situado muito perto da sede da UEFA, onde não faltam as melhores condições para uma equipa profissional de futebol.O local escolhido por Jorge Jesus possui cinco campos de futebol com relva, um campo sintético, uma pista de atletismo, sauna e ginásios ao longo de 100 mil metros quadrados. Tudo o que é preciso para uma preparação dura tendo em vista a nova temporada dos leões.Recorde-se que a ida para Nyon não é uma novidade para o técnico leonino.Desde 2010/ /2011, o técnico Jorge Jesus já trabalhou no centro de estágio de Colovray, na Suíça, em três ocasiões, ainda ao serviço do Benfica.