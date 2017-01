Leonardo Jardim, o príncipe do Mónaco

O projeto milionário cheio de estrelas no plantel e que aliciou o técnico português parecia não estar a dar resultado. As estrelas acabaram-se e as linhas orientadoras mudaram. O foco passou a ser a aposta e a valorização de jovens promessas. Bernardo Silva, Ivan Cavaleiro, Hélder Costa, Bakayoko, Lemar e Sidibé são alguns exemplos da juventude que agora abrilhanta o relvado do Estádio Louis II.Esta mudança no paradigma da equipa parece dar frutos. À 20ª jornada, o Mónaco lidera a liga em igualdade pontual com o Nice (ambos com 45 pontos).Jardim, que foi eleito como melhor treinador português de 2016 e o 12º melhor do Mundo, parece ter conseguido ‘domar’ este projeto milionário idealizado pelo russo Rybolovlev. O destino do técnico só pode ser um: ser campeão.