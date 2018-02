Lesão de Alex Telles é menos grave do que se pensava

Corona foi operado ao dedo. Boletim clínico do FC Porto regista cinco lesionados.

17:41

Não é tão grave como chegou a temer-se a lesão do jogador portista Alex Telles, substituído no encontro com o Estoril.



Segundo anuncia o FC Porto no seu site, o defesa lateral "contraiu uma entorse de grau um no joelho esquerdo e fará tratamento conservador à lesão, juntando-se esta sexta-feira à equipa".



O próprio jogador brasileiro publicou um vídeo nas redes socias a sossegar os adeptos, dizendo que "logo, logo" vai estar de volta.





O vídeo de Alex Telles a agradecer pelo apoio e a explicar que a lesão não é nada de grave. #SomosPorto pic.twitter.com/Vm8TCNGNmU — AZUL E BRANCO É O CORAÇÃO (@SOMOSPORTOCRL) 22 de fevereiro de 2018







O clube avança ainda, em relação ao mexicano Corona - que também se lesionou no jogo do Estoril - que este foi operado com sucesso à fratura de um dedo da mão esquerda pelo Dr. Miguel Trigueiros, no Hospital de Santa Maria - Porto".

No boletim clínico portista constam mais três nomes: Ricardo (tratamento e trabalho de ginásio), Danilo (tratamento e trabalho de ginásio) e Aboubakar (treino condicionado e trabalho de ginásio).



Os dragões estão a treinar em Lagos para preparar o jogo do fim de semana com o Portimonense e têm nova sessão na sexta-feira, à porta fechada