Lesão de Guerreiro cria polémica

No lance em foi pisado por um adversário, Raphael Guerreiro apresentou muitas queixas e saiu do relvado com dores fortes. Ontem à tarde, o nº 5 da Seleção saiu de muletas do autocarro na chegada da equipa ao hotel em São Petersburgo.A lesão é, contudo, menos grave do que se podia esperar e, ao que o CM apurou, os responsáveis da Seleção nacional acreditam que ainda o podem utilizar caso Portugal se qualifique para as meias-finais e para a final da Taça das Confederações.Já para o duelo de amanhã com a Nova Zelândia, o defesa do Borussia Dortmund está fora das contas do selecionador Fernando Santos. Eliseu, lateral do Benfica que entrou para o seu lugar no momento da lesão no último jogo, avança para o onze. "Estamos tristes, pois é um rapaz fantástico, com muita qualidade", disse Fernando Santos logo após o jogo no último sábado, ainda sem saber a gravidade da lesão do jovem, que esteve em destaque ao assistir Cristiano Ronaldo para o único golo do encontro frente aos russos.