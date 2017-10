Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lesão de Marega deixa dragão em alerta

Avançado maliano de 26 anos sofreu entorse num treino da sua seleção e foi dispensado.

Por Filipe António Ferreira | 08:23

Moussa Marega lesionou-se ao serviço da sua seleção (Mali) e foi dispensado. O avançado vai regressar ao Porto para junto do departamento médico dos dragões aferir a extensão da lesão no tornozelo do pé direito.



A lesão do avançado africano aconteceu durante um treino da seleção, tendo sido de imediato substituído na convocatória por Moussa Koné.

A gravidade da lesão e respetivo tempo de recuperação ainda não são conhecidos, contudo, e face ao atual momento do jogador (já leva cinco golos esta temporada), este problema físico deixa Sérgio Conceição com mais uma dor de cabeça, depois das lesões de Ricardo Pereira e Brahimi.

Só amanhã, e depois dos habituais testes médicos, se saberá qual o tempo de paragem do jogador de 26 anos. Certo é que o africano não fará parte dos eleitos dos dragões para o embate com o Lusitano Évora, na 3ª eliminatória da Taça de Portugal.



Também ontem o avançado Aboubakar revelou como Sérgio Conceição o convenceu a regressar ao FC Porto (depois do empréstimo ao Besiktas).



"Quem me motivou a vir foi o novo treinador, que me telefonou, incentivou-me, mostrou que queria muito contar comigo, deu-me uma grande motivação, passou uma mensagem de confiança para que me sentisse integrado no projeto", disse o camaronês à revista ‘Dragões’. O jogador falou ainda sobre o episódio no balneário do Besiktas, quando após a derrota portista foi gravado a dançar com os antigos colegas no balneário: "Não foi um gesto para ferir ninguém."



Marcano

O capitão Marcano continua com o processo de renovação parado (termina contrato em junho e pode comprometer-se com outro clube já em janeiro). O central de 30 anos está no dragão desde 2014.



Bilhetes

Já estão à venda os bilhetes para a receção dos dragões ao Paços de Ferreira, dia 21 (20h30). Os preços mais baratos são de oito euros para sócios e os mais caros de 45 para o público geral.



Leipzig

A menos de duas semanas dos dragões se deslocarem a Leipzig para a Champions, o emblema alemão deu início à troca de relvado. O clube acredita que o tapete estará em plenas condições.