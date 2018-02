Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lesão na coxa afasta Soares do Clássico

Aboubakar em fase final de recuperação. Gonçalo à espreita.

Por João Pedro Óca | 08:57

Tiquinho Soares deve mesmo falhar o encontro de sexta-feira (20h30) com o Sporting. O FC Porto limitou-se a comunicar que o exame realizado "confirmou" a lesão muscular na coxa esquerda, não pormenorizando a situação, mas, ao que o CM apurou, a mazela obriga mesmo à paragem do avançado brasileiro, que atravessava um excelente momento de forma.



No passado domingo, na goleada (5-1) aplicada ao Portimonense, o atacante, de 27 anos, pediu a substituição, na segunda parte, depois de sentir uma dor na coxa. O jogador estava confiante na recuperação rápida, mas os exames detetaram uma lesão muscular que o sujeita a tratamento e aconselha a paragem de uma a duas semanas, sem competição. Ainda assim, há uma pequena percentagem de possibilidade de utilização, porém com risco elevadíssimo de piorar a lesão.



Soares estava num grande momento (7 golos nos últimos 4 jogos da Liga), e Conceição terá de encontrar solução para o ataque. Aboubakar está na fase final de recuperação - mas não joga desde dia 3, com o boletim clínico portista a justificar a ausência com fadiga muscular -, Gonçalo Paciência espreita uma oportunidade e há ainda a hipótese de jogar Waris.



De volta estará Corona (cumpriu castigo em Portimão), apesar da fratura no dedo da mão. No ‘estaleiro’, encontram-se ainda Alex Telles, Ricardo Pereira e Danilo Pereira.



Dalot gera curiosidade

A estreia de Diogo Dalot como titular do FC Porto teve impacto internacional. O jornal espanhol ‘Marca’ fez um artigo sobre o lateral de apenas 18 anos, que fez duas assistências para golo frente ao Portimonense.



A publicação lembra o interesse de Real, Barça, Juventus e Bayern.



Treino depois de folga

O FC Porto regressa hoje ao trabalho no centro de treinos do Olival, às 11h00, numa sessão à porta fechada para preparar o clássico desta sexta-feira contra o Sporting, no estádio do Dragão.



O plantel dos azuis-e-brancos gozou ontem de um dia de descanso.