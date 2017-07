Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lesão no cotovelo afasta Novak Djokovic o resto da época

Tenista sérvio decidiu "não jogar em nenhuma competição ou torneio até ao final da temporada 2017".

15:01

O tenista sérvio Novak Djokovic, quarto do 'ranking' mundial, anunciou esta quarta-feira que a lesão num cotovelo o irá afastar do resto da temporada, que incluí o Open dos Estados Unidos e a meia-final da Taça Davis.



Numa nota publicada na rede social Facebook, o sérvio de 30 anos explicou que decidiu "não jogar em nenhuma competição ou torneio até ao final da temporada 2017".



Na segunda-feira, o médico da equipa sérvia na Taça Davis, Zdenco Milinkovic, tinha dito que Djokovic deveria "permanecer inativo de seis a 12 semanas".



Ao afastar-se até final do ano, devido à lesão que sofreu há mais de um ano e meio e o tem 'atormentado', o sérvio poderá cair para a 15.ª posição do 'ranking' ATP.



O Open dos Estados Unidos, o último dos quatro torneios do 'Grand Slam' do ténis, é a maior prova em que 'Djoko' não marcará presença, além da meia-final da Taça Davis, contra a França, em setembro.