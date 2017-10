Lesões provocam uma crise na defesa do Sporting

André Pinto e Ristovski substituem lesionados Mathieu e Piccini diante da Juventus.

08:49

O marfinense foi titular nos primeiros jogos da fase de grupos.



‘Juve’ vence Milan antes de Alvalade

A Juventus, que defronta o Sporting na terça-feira, na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, venceu ontem no terreno do Milan por 2-0.



Gonzalo Higuaín marcou os dois golos do campeão italiano que partilha, à condição, a liderança da Liga com o Nápoles, que joga hoje. A ‘Vecchia Signora’ chega a Alvalade com quatro triunfos consecutivos após bater o Milan de André Silva, que entrou na 2ª parte.

Jorge Jesus tem sérios problemas na defesa para preparar o jogo de terça-feira diante da Juventus. Mathieu e Piccini lesionaram-se no duelo frente ao Rio Ave, no sábado, e tal como o treinador admitiu vão ficar de fora "durante muito tempo" com problemas musculares. Quer isto dizer que o técnico se vê forçado a trocar metade dos jogadores da linha defensiva, promovendo, ao que tudo indica, as entradas de André Pinto para o centro e de Ristovski para o lado direito.Os defesas preparam-se para fazerem a estreia a titulares na Champions com a camisola do Sporting num jogo de extrema exigência e que poderá ser decisivo nas aspirações dos leões que são ‘obrigados’ a vencer para sonharem com os oitavos.André Pinto fez quatro jogos esta época e Ristovski três, pelo que o duelo com o campeão italiano será um teste de fogo às capacidades da dupla que poderá acusar falta de ritmo competitivo e das rotinas desejáveis.De resto, Jesus não escondeu a frustração pelas ausências de dois dos pilares da defesa, está ciente dos riscos que corre e da falta que os dois imprescindíveis poderão fazer, mas confia nas capacidades dos substitutos.Bas Dost marcou quatro golos nos últimos dois jogos, terminando com uma seca de seis embates sem faturar e dá boas dores de cabeça a Jesus que terá de decidir entre o holandês e Doumbia.