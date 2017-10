Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lewandowski torna-se o melhor marcador da Polónia e supera Ronaldo na qualificação

Avançado marcou três golos na goleada da Polónia sobre a Arménia.

Por Lusa | 05.10.17

Robert Lewandowski marcou esta quinta-feira três golos na goleada da Polónia frente à Arménia e tornou-se no melhor marcador da seleção polaca de futebol, ultrapassando o português Cristiano Ronaldo na lista marcadores na qualificação europeia para o Mundial de 2018.



O avançado do Bayern Munique, de 29 anos, assinou um 'hat-trick' na vitória por 6-1 da Polónia na Arménia, para o Grupo E, totalizando 50 golos pela seleção polaca, ultrapassando o anterior recordista Wlodzimierz Lubanski, que marcou 48 em 75 jogos, entre 1963 e 1980.



Lewandowski marcou aos 18, 25 e 64 minutos, enquanto Grosicki, aos dois, Blaszczykowski, aos 58, e Wolski, aos 89, marcaram os restantes golos polacos. Hambardzumyan assinou o tento de honra dos arménios, aos 39.



Com estes três golos, Lewandowski soma 15 na presente fase de qualificação, mais um do que o português Cristiano Ronaldo e mais cinco do que o belga Romelu Lukaku.



A Polónia lidera o Grupo E, com 22 pontos, mais seis do que Montenegro e Dinamarca, segundo e terceiro classificados, respetivamente, que ainda hoje se defrontam em Podgorica. Em caso de empate neste jogo, a seleção polaca assegura a oitava presença em Mundiais, quando falta disputar uma jornada.



No outro encontro de qualificação já disputado, para o Grupo C, a República Checa foi vencer por 2-1 ao Azerbaijão, com golos de Kopic, aos 35 minutos, e de Barák, aos 66, contra o tento azeri de Ismayilov, aos 55, na conversão de uma grande penalidade.



A Alemanha, que visita esta quinta-feira a Irlanda do Norte, segue no primeiro posto do agrupamento, com 24 pontos, mais cinco do que a seleção norte-irlandesa. A República Checa ocupa o terceiro posto, com 12, enquanto o Azerbaijão o quarto, com 10.