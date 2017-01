Líder Chelsea bate Marco Silva

Também ontem, o Arsenal (segundo classificado) venceu em casa o Burnley por 2-1 e está a oito pontos do líder Chelsea.



Foi uma derrota ingrata para os visitantes, que resistiram praticamente toda a primeira parte sem sofrer golos, com o 1-0 do Chelsea a aparecer já nos instantes finais. "Não era o que queríamos deste jogo. Foi uma grande exibição, mas queremos mais", disse Marco Silva no final do encontro.Também ontem, o Arsenal (segundo classificado) venceu em casa o Burnley por 2-1 e está a oito pontos do líder Chelsea.O Leicester, atual campeão, perdeu com o Southampton por 3-0 e é 15º com 21 pontos.

Um Chelsea imperial impôs a primeira derrota a Marco Silva no campeonato inglês desde que assumiu o comando do Hull City, por 2-0, na 22ª jornada.O jogo ficou marcado pela grave lesão de Ryan Mason , médio dos ‘tigers’, que sofreu um traumatismo craniano e derrame cerebral num lance dividido com o defesa dos ‘blues’ Gary Cahill.Os remates certeiros de Diego Costa, aos 45+7’, e do defesa inglês, aos 81’, deram a vitória ao conjunto londrino, que reforça a liderança do campeonato inglês, com 55 pontos. O Hull, do técnico português, continua em apuros, na penúltima posição, somando 16 pontos.