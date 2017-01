Líder da Juventude Leonina arrasa Sporting no Facebook

Depois da derrota frente ao Chaves, Mustafa, o líder da juventude leonina arrasou o Sporting e a estrutura do clube através de um comunicado publicado no Facebook.



Mustafa também não poupou nas críticas aos que "saíram da toca" apenas para desestabilizar o clube.



Leia o comunicado na íntegra:



Da estrutura? Da equipa técnica? Dos jogadores?



Estrutura a quem questionamos a realmente mais valia de alguns jogadores contratados, que nem na distrital têm lugar, em vez aproveitar os nossos talentos da formação que estão a dar cartas em outros clubes.

Da equipa técnica que em alguns casos tomou decisões incompreensíveis e umas quantas vezes egoísta em palavras proferidas recolhendo os louros para si mesma.



Dos jogadores que entram em campo e jogam a passo, sem atitude, sem querer.

Todos juntos não dignificam as nossas cores, as cores do Sporting Clube de Portugal.

O ano passado éramos os maiores, entramos para esta época íamos ganhar tudo, atendendo a que a base da equipa é praticamente a mesma do ano passado, tendo saído apenas dois jogadores, perguntamos o que se passa?.



Uma equipa que ganha ao porto em casa, faz uma exibição brilhante em Madrid elogiada por toda a Europa, e não ganha, como todo o respeito, a um Chaves que acaba de subir de divisão e que comparado com o Sporting Clube de Portugal, nem um terço dor orçamento tem, deixa-nos envergonhados.



A toda a estrutura dizemos que basta de desculpas com arbitragem, basta de desculpa com a sorte ou o azar, como se costuma dizer, a sorte procura-se, basta de falar constantemente nas outras equipas, o que realmente nos interessa é o Sporting Clube de Portugal.



Nesta altura ninguém estará mais chateados como nós, com os milhares de euros que gastamos em prol do Sporting Clube de Portugal.



Querem criticar o presidente, treinador e jogadores, tudo bem, mas nós não podemos fazer mais nada, o que se passou este ano é o que se passa em todos os anos, chega Janeiro estamos afastados de todas as competições.

Aqui todos são culpados.



Toda a estrutura merece a contestação dos sócios, pois são eles o maior património do Sporting Clube de Portugal, são eles que suportam o clube, logo têm todo o direito a manifestarem-se.



A Juventude Leonina é totalmente contra qualquer tipo de desestabilização do Sporting Clube de Portugal. Alguns lembraram-se que o Sporting existia e saíram da toca à dois meses, única e exclusivamente para desestabilizar o Sporting Clube de Portugal, aproveitando os maus resultados da equipa.



A Juventude Leonina não participa nem compactua com campanhas políticas, a única coisa que nos move é o amor incondicional ao Sporting Clube de Portugal.



Podemos não nos manifestar, temos esse direito, pois na Juventude Leonina cada um é livre de votar no candidato que acha que melhor serve os interesses do Sporting Clube de Portugal.



O que exigimos é o respeito e a dignidade total pelo Sporting Clube de Portugal, uma instituição centenária que devia ser um orgulho para qualquer um envergar a camisola verde e branca.



Para concluir, esta situação não poderá ficar caída no esquecimento, terão que ser tomadas medidas.

Qual será a melhor solução? O Presidente? O treinador? Os jogadores?



De uma vez por todas, temos que perceber, que querem acabar com o Sporting Clube de Portugal, isso está à vista de todos. O que aconteceu este ano, passou-se durante todos estes anos.



Há um senhor que diz que querem acabar com o Sporting, por isso só nos resta unir e renascer, pois só unidos venceremos.



Independentemente dos resultados, apelamos ao mundo sportinguista, desde o adepto mais crítico ao maior apoiante, todos têm de ser responsabilizados.



Na Juventude Leonina à uma coisa que todos podem esperar, é que sempre iremos defender o nosso amor, que se chama, Sporting Clube de Portugal."





