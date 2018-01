Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Líder Manchester City derrota Marco Silva

‘Citizens’ ficaram em vantagem logo no primeiro minuto.

Por Filipe António Ferreira | 08:49

O Manchester City continua a passear na Premier League. Esta terça-feira, em casa e depois de ter empatado na última jornada com o Crystal Palace, venceu sem dificuldades o Watford, de Marco Silva.



A vantagem do líder destacado surgiu logo no primeiro minuto, através de Sterling. Depois, Kabasele fez autogolo e acabou com qualquer pretensão dos ‘hornets’ a tentarem pontuar no terreno do City.



A jogar de forma mais tranquila, a equipa orientada pelo espanhol Pep Guardiola foi sempre mais perigosa e só não chegou a números mais volumosos devido à ineficácia de Aguero e companhia. O argentino acabou por fechar a contagem para os ‘citizens’ no segundo tempo, ao aproveitar uma defesa incompleta de Gomes.



Bernardo Silva entrou aos 77 minutos, antes do Watford reduzir por Gray, a passe de André Carrillo.



Nos outros jogos da noite, destaque para a derrota do Swansea, de Carlos Carvalhal, com o Tottenham (0-2). Com Renato Sanches de novo a titular, a equipa de Cardiff mostrou-se um rival duro para os Spurs, que continuam na perseguição por um lugar de acesso à Liga dos Campeões.



PORMENORES

Palace surpreende

O Crystal Palace continua a afastar-se dos lugares de descida. Ontem foi ao terreno do Southampton (Cédric não jogou por estar lesionado) vencer 2-1.



Duelo londrino

O Arsenal recebe hoje o campeão em título Chelsea, num duelo londrino. Os ‘gunners’ estão pressionados pelo atraso pontual na Liga inglesa.



‘Wolves’ imparáveis

O líder Wolverhampton recebeu e venceu o Brentford por 3-0 em mais uma jornada da Championship (II Liga). Rúben Neves e Diogo Jota marcaram.