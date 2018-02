Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Líder muito à frente

Após 37 dias, dragão entrou demolidor e arrasou Estoril em poucos minutos. Rivais ficam a cinco pontos.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

Depois de uma interrupção de 37 dias, o FC Porto nem precisou de toda a segunda parte para dar a volta ao Estoril. Uma entrada demolidora resolveu o encontro em poucos minutos, embora com um erro de arbitragem no golo do empate. Soares marcou os outros dois e completou o resultado que abre uma fenda na Liga: o líder está mais à frente, agora a cinco pontos dos rivais.



Entre alterações forçadas e não forçadas, Ivo Vieira mudou três jogadores, Conceição seis. Resolvido um pequeno problema na rede de uma das balizas - mais um tempinho de espera... -, bastaram segundos para se perceber que os azuis-e-brancos não estavam para brincadeiras. Marega surge em boa posição, mas decide mal. Do canto , ‘só’ resultou frisson para Renan.



Aos 49’, ou seja, quatro minutos da metade de ontem, é o mesmo guardião a evitar o golo certo de Herrera em posição privilegiada. Também de posição privilegiada, neste caso até ilegal, partiu Soares para a bola cruzada por Alex Telles, aos 52’. Tiquinho não chega a tocar no esférico, mas tem influência. O tento é do lateral brasileiro, mas deveria ter sido anulado. Não foi e, portanto, 1-1 no placard.



Feito o empate, a equipa de Conceição continuou a acelerar. Uma má notícia pelo meio, com a lesão no joelho de Telles, porém logo boas novas. Aos 59’, Marega, sozinho na direita, remata forte para defesa de Renan. A recarga de Herrera foi parar a Soares, que só teve de encostar. Estava dada a reviravolta em menos de 15 minutos.



Numa enxurrada de oportunidades e com a intensidade em ponto máximo, os azuis-e-brancos ameaçavam não ficar por ali. E assim foi. Herrera de novo no lance, passe perfeito para Corona, Renan volta a não segurar e, sempre no sítio certo, Soares deu um Tiquinho para a baliza e arrumou a questão.



Até final, uma expulsão perdoada a Victor Andrade e mais chances para o líder - apenas uma digna de registo para o Estoril, defendida por Iker. Demonstração de força e muita pedalada este contrarrelógio de um dragão que está em fuga.



"Não fizemos nada diferente"

Sérgio Conceição revelou que a sua equipa se manteve fiel a si mesma. "Não fizemos nada diferente de outros jogos. Não podemos estar sempre a mil por cento na intensidade, na agressividade e disponibilidade. Somos assim em grande parte da época e por isso é que estamos em primeiro e a fazer um campeonato fantástico", sublinhou, garantindo que "a luta pelo título vai ser até ao fim."