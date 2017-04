Liderança em jogo

Já o empate deixa tudo na mesma. O FC Porto tem ainda pela frente quatro jogos fora com três deslocações complicadas (Braga, Chaves e Marítimo).



Já um triunfo do FC Porto deixa o Benfica dois pontos atrás e a depender do adversário de hoje. Pela frente, o Benfica tem ainda a difícil deslocação ao Estádio José Alvalade, onde mora uma equipa que já não luta pelos dois primeiros lugares, mas que quer dar uma alegria aos adeptos vencendo o rival de sempre.Já o empate deixa tudo na mesma. O FC Porto tem ainda pela frente quatro jogos fora com três deslocações complicadas (Braga, Chaves e Marítimo).Além do jogo com o Sporting, os encarnados têm duas saídas mais complicadas, aos terrenos do Rio Ave e do Boavista.Uma Liga ao rubro que poderá conhecer uma tendência após o clássico, mas longe de ser conhecido o campeão 2016/17.

Benfica e FC Porto enfrentam-se este sábado (20h30, BTV) no Estádio da Luz completamente lotado naquele que pode ser o jogo do título.A equipa de Nuno Espírito Santo parte mais pressionada para o encontro: está a um ponto das águias e uma derrota deixa os portistas a quatro pontos, que na realidade são cinco (triunfo dá vantagem ao Benfica no confronto direto após o 1-1 no Dragão).Uma possibilidade desvalorizada por Nuno Espírito Santo: "É um jogo importante e diferente. Determinante mas não decisivo."