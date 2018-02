Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Águia líder com bis de Cervi

Pé esquerdo do argentino fez toda a diferença, com dois golos de grande qualidade, antes de o sérvio Zivkovic confirmar o triunfo.

Por Mário Pereira | 02:08

O Benfica regressou à liderança da Liga, à condição (FC Porto e Sporting jogam este domingo), com dois golos assinados pelo pé esquerdo do argentino Franco Cervi e outro, conseguido em tempo de descontos, pelo sérvio Zivkovic.



Num jogo em que começou a todo o gás e viu depois o adversário empertigar-se, justificando ter chegado ao empate, a má notícia para a equipa da Luz é a lesão do avançado brasileiro Jonas, que teve de sair a meio da segunda parte. Um livre com conta, peso e medida de Franco Cervi, logo após a retirada do goleador brasileiro, evitou que a instabilidade criada pela baixa de Jonas provocasse estragos.



Com Rafa a fazer de Salvio e Zivkovic na meia esquerda, no espaço interior entre Cervi e o ponta de lança Jonas, a equipa do Benfica entrou muito forte no jogo. Foi para cima do adversário e essa atitude foi premiada logo aos seis minutos.



Uma jogada onde a bola chega a Rafa, que faz um rodopio com bola no interior da área algarvia, mas é a ação do defesa Ruben Fernandes que acaba por ser fatal para o Portimonense, pois o seu corte coloca a bola em ponto de mira para o pé esquerdo de Cervi, que fuzilou o guarda-redes dos algarvios.



O golo deixou a equipa do Portimonense à deriva. Durante cerca de 20/25 minutos só deu Benfica. Com Fejsa imperial no meio-campo, Cervi em alta rotação na direita e Pizzi e Jonas a manterem a equipa esticada, os encarnados asfixiaram o adversário. Que não conseguia sequer ligar o seu futebol.



A dinâmica do Benfica quebrou à passagem da meia hora. Só por essa altura a equipa do Portimonense conseguiu estabilizar. O jogo ficou então mais repartido e dividido.



Manteve-se essa toada na segunda parte. O Portimonense corrigiu posicionamentos e passou a discutir cara a cara com o Benfica cada lance de um encontro vivo, aberto e com oportunidades de golo junto de ambas as balizas. Com justiça chega ao empate, por Felipe Macedo, que subiu mais alto que os centrais do Benfica.



Bola cá, bola lá, André Almeida tem o 2-1 nos pés. Pouco depois, é Fede Varela quem erra o que parecia fácil. É já sem Jonas que surge o segundo do Benfica, através de um pontapé de mestre de Cervi.



Perto do final e já nos descontos, o terceiro das águias, assinado por Zivkovic, acaba por ser castigo exagerado para o Portimonense.