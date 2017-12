Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Liga aguarda desenrolar do processo que envolve jogadores do Rio Ave

Pelo menos quatro futebolistas do clube já foram constituídos arguidos.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) disse esta quarta-feira que requereu a sua intervenção como assistente no processo judicial em que, segundo a televisão SIC, foram constituídos arguidos quatro jogadores do Rio Ave por suspeitas de viciação de resultados.



"O processo judicial encontra-se em segredo de justiça, tendo a Liga já requerido a sua oportuna intervenção como assistente, razão pela qual irá continuar a aguardar tranquilamente o desenrolar do mesmo", lê-se em comunicado divulgado pela LPFP, que organiza os campeonatos profissionais.



Segundo a SIC, os quatro jogadores foram aliciados para perder na visita ao Feirense, um encontro da 20.ª jornada da I Liga da época passada disputado em 06 de fevereiro, que terminou com vitória da equipa da casa, por 2-1, e que na altura levantou suspeitas que motivaram a suspensão das apostas no jogo Placard.



O Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia justificou a decisão devido ao "volume atípico de apostas registado e ao risco financeiro envolvido", conforme sublinhou então a LPFP, num comunicado emitido depois de ter tido conhecimento da existência de suspeitas de manipulação de resultado naquele encontro.



"A Liga jamais irá imiscuir-se naquilo que diz respeito aos órgãos de Polícia Criminal e aos órgãos de disciplina desportiva. Por fim, não pode deixar de manifestar a sua total confiança nas instituições e nas sociedades desportivas, nomeadamente no Rio Ave FC, sempre consciente de que a integridade é um dos valores fundamentais para as competições profissionais", conclui a nota divulgada hoje pela Liga.



Segundo a SIC, a PJ do Porto está a investigar o caso há quase um ano e tem fortes indícios de prática de crime. Os jogadores terão recebido avultadas somas de dinheiro para adulterarem o resultado do encontro.



Ainda segundo a SIC, a PJ tem estado a investigar outros jogadores da I Liga por eventuais práticas ilícitas nas últimas épocas.