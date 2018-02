Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Liga dos Campeões: Choque de estrelas

Foco nos extraterrestres Ronaldo e Neymar no primeiro frente a frente entre Real Madrid e PSG nos oitavos de final da competição.

Por João Pedro Óca | 11:00

O embate entre Real e PSG, na próxima quarta-feira, é o jogo cabeça de cartaz dos oitavos de final da Champions e, a confirmarem-se as expectativas, terá todos os ingredientes e mais alguns dignos de um grande espetáculo. Desde logo, começando pelo duelo entre Ronaldo e Neymar.



Dois dos três melhores jogadores da atualidade em campo, frente a frente, a carregarem as equipas com os quartos de final em ponto de mira. No Bernabéu, as câmaras estarão apontadas para o melhor do Mundo em 2017 - Ronaldo - e para o 3º - Neymar. E justifica-se. Até por tudo o que se tem comentado sobre o futuro dos jogadores que podem trocar de clube no final da época, ou jogar juntos a partir do verão, quer no Real Madrid, quer no PSG.



Por agora, é tempo de antecipar cenários num duelo de aposta tripla entre dois candidatos a vencer o troféu. O Real, afastado do título e da Taça do Rei, só pode salvar a época com a conquista da terceira Champions seguida. Para isso, conta com um Ronaldo inspirado apenas e só na prova milionária, na qual é o melhor marcador (9 golos).

Para o PSG esta é uma autêntica prova de fogo.



O investimento milionário tem a Champions como objetivo e passando o Real tudo é possível para Neymar e companhia. O brasileiro ( 6 golos na prova) admitiu que está "ansioso" por sentir a pressão do Bernabéu e mostrar que está talhado para os grandes jogos. No duelo pessoal com CR7, ‘Ney’ parte em vantagem: 4 vitórias contra 2 do português.



À quinta é de vez, FC Porto?



O FC Porto é o único representante português nos oitavos de final da Champions e mede forças com o Liverpool. Os dragões vão tentar alcançar o que nunca conseguiram na sua história: vencer os ‘reds’. Nos últimos quatros jogos, os ingleses venceram dois e registaram-se dois empates. Ao quinto encontro, que se joga na quarta-feira no Estádio do Dragão, a história poderá ser outra.



Por maior que seja a ambição dos azuis-e- –brancos, a tarefa não será nada fácil. Pela frente, o FC Porto tem uma equipa recheada de estrelas, com um ataque mortífero e uma história feita de títulos na Liga dos Campeões - 5. Os ‘reds’, orientados por Jurgen Klopp, já não contam com Coutinho, mas os nomes de Salah ou Firmino também assustam.



Os dragões poderão explorar as debilidades defensivas da equipa que ocupa o 3º lugar na Liga inglesa e assim estar mais perto da história. Com o estádio ao rubro e os adeptos motivados com os bons resultados, esta é uma boa oportunidade para a equipa escrever uma nova página e quiçá ganhar vantagem para a 2ª mão, a 6 de março, em Inglaterra.