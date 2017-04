Liga dos Campeões: Quartos de luxo

Ainda beneficiando do élan provocado pelo golo de Sergi Roberto nos descontos, a equipa de Luis Enrique tem, por exemplo na BetClic, uma ‘odd’ de 3,25 - por cada euro apostado, recebe-se 3,25 - e é seguida por Bayern (3,50) e Real Madrid (5). No fundo da lista, surgem o Mónaco (12) e o Leicester (15).Curiosamente, depreende-se dos números que as casas adivinham superioridade germânica no duelo Bayern-Real Madrid, nos desafios que colocarão Cristiano Ronaldo, Pepe e Fábio Coentrão de um lado, e o jovem Renato Sanches do outro.Este é, sem dúvida, um dos grandes destaques da ronda. O outro coloca frente a frente a Juventus, carrasco do FC Porto, e o Barcelona. Os italianos procuram a glória europeia depois de anos a fio de superioridade interna. Os espanhóis querem repetir o título de 2015.Já Mónaco e Leicester, apesar das campanhas - o percurso da equipa do português Leonardo Jardim é extraordinário e os ingleses são estreantes -, terão de lutar contra as dúvidas de que podem derrotar B. Dortmund e Atl. Madrid, respetivamente.Certo é que espetáculo não deve faltar. Os oitavos de final tiveram uma média de quase quatro golos por jogo (3,88). Agora, é a vez dos ‘quartos’. ‘Quartos’ de luxo, diga-se.De entre todos os jogadores que avançam para os quartos de final da Liga dos Campeões, Messi (Barcelona) é o que mais valor de mercado tem: 120 milhões. No top ten, só três atletas não pertencem a clubes da Liga espanhola: Lewandowski, Higuaín e Aubameyang.Não há equipas portuguesas em ação nos quartos de final da Champions, mas quase dava para fazer uma equipa de portugueses. São nove, no total, distribuídos por seis equipas. Só mesmo o Leicester (Inglaterra) e a Juventus (Itália) não têm jogadores lusos nos seus plantéis.O que quer dizer que são muito elevadas as probabilidades de um português levantar o troféu na final a realizar no dia 3 de junho, em Cardiff, País de Gales. Com três compatriotas nossos, o Real Madrid é a equipa mais portuguesa desta fase da competição, seguido do Mónaco.