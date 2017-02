Liga espanhola diz que caso de Lucas Hernandez é "muito preocupante"

"Todos os dias deparamo-nos com violência de género. Um país civilizado não pode aceitar isto. Temos feito campanhas contra a violência de género, é um tema para o qual temos que estar sensibilizados. Não há nenhuma desculpa para não agir contra isto", acrescentou.



Lucas Hernandez, detido às 02:30 (01:30 de Lisboa), em Laz Rozas, deverá ainda hoje comparecer diante de um juiz, cabendo à guarda civil a abertura de um inquérito.



De acordo com jornal espanhol El Pais, a companheira do futebolista foi conduzida a um hospital, para receber tratamento.



O presidente da Liga espanhola de futebol, Javier Tebas, pediu tempo e a necessidade de ter mais detalhes para comentar a situação de Lucas Hernandez, detido na madrugada desta sexta-feira, por violência conjugal.O responsável evitou comentar a situação do jogador do Atlético Madrid, detido pela Guarda Civil em Las Rozas, mas disse que a ser verdade "é muito preocupante"."Temos que respeitar a presunção de inocência, mas, se for verdade, o Atlético Madrid é a instituição que terá que tomar uma posição", começou por dizer Javier Tebas, analisando o assunto com cautela.