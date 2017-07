Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Liga espanhola fará queixa à UEFA se o PSG avançar para compra de Neymar

Presidente diz que a eventual compra do avançado por 222 milhões de euros infringe 'fair play' financeiro.

Por Lusa | 12:16

O presidente da liga espanhola de futebol, Javier Tebas, disse este domingo que apresentará queixa à UEFA se o Paris Saint-Germain avançar para a contratação de Neymar, por desrespeitar as regras do 'fair play' financeiro.



Segundo a imprensa, o clube parisiense poderá acionar a cláusula de rescisão de 222 milhões de euros que Neymar tem com o FC Barcelona, uma verba que, segundo Javier Tebas, irá contra as limitações impostas pelos regulamentos da UEFA.



"A liga irá apresentar uma queixa, porque se trata de uma questão que também respeita a La Liga. Hoje está relacionada com o FC Barcelona, mas amanhã poderá ser o Real Madrid ou o Atlético Madrid", disse o dirigente aos microfones da rádio Cadena Ser.



Ao diário desportivo Mundo Deportivo, o presidente da liga espanhola assegurou que o organismo agirá "de imediato".



"O PSG não pode ter encaixes em direitos comerciais superiores aos do Real Madrid ou do 'Barça'... é impossível", avaliou Tebas, criticando a injeção de fundos provenientes do Qatar, país do proprietário do emblema francês, Nasser Al-Khelaïfi.



Em 2014, a UEFA tinha multado o PSG em 60 milhões de euros, com pena suspensa por um ano, por ter considerado "desproporcionais" as verbas provenientes de um fundo que promove o turismo no Qatar, propriedade de Al-Khelaïfi.



"Há dois meses, recebi o presidente do PSG, que mostrou desagrado com os nossos princípios. Disse-me que não entendia, mas a liga tem de defender os seus clubes", sublinhou Tebas ao Mundo Deportivo.