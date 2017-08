Liga espanhola recusa cheque de 222 milhões por Neymar

Documento entregue por advogado com o Barcelona como destinatário não foi aceite

11:16

A Liga espanhola recusou aceitar o cheque de 222 milhões de euros com que o PSG quer selar a compra de Neymar. O jornal espanhol Marca avança que o advogado Juan Dias Crespo se dirigiu esta quinta-feira à sede da Liga, mas que o cheque não foi aceite.



A Liga já tinha anunciado a sua oposição ao negócio, por considerar que os valores envolvido põem em causa o fair-play desportivo. No entanto, especialistas em direito desportivo dizem que a Liga não tem poderes para bloquear o negócio, que, a concretizar-se, será o maior de sempre do futebol mundial.