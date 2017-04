Liga mete Samaris no dérbi

Correio da Manhã sabe que a Liga só enviou os documentos relacionados com o processo às 18h29, quando o Conselho de Disciplina já tinha terminado a sua reunião semanal e alguns dos elementos já seguiam a caminho de casa.



O CM apurou ainda que o Conselho de Disciplina da FPF nem sequer chegou a analisar o relatório do árbitro Tiago Martins, nem dos delegados, pois contava que a Liga apresentasse o auto de flagrante delito. Uma situação que permitiria resolver de imediato o caso, com a aplicação de uma pena entre três a quatro jogos. O artigo 151 do regulamento disciplinar da Liga prevê uma pena de um a 10 jogos.



Águias recorrem em caso de castigo

O Benfica vai recorrer para o Conselho de Justiça da FPF se Samaris for castigado, apurou o Correio da Manhã junto de fonte oficial do clube.



A opção pela abertura de um processo disciplinar permite essa possibilidade e tem efeitos suspensivos. Ou seja, se Samaris for punido dias antes do dérbi, esse recurso permite a sua utilização.



A Liga não vai avançar com o auto de flagrante delito na agressão de Samaris a Diego Ivo no jogo Benfica-Moreirense (1-0), optando pela abertura de um processo disciplinar, situação que coloca o jogador no dérbi com o Sporting (dia 22), mas que pode implicar um castigo mais pesado.A comissão de instrutores da Liga, que analisou a queixa do Sporting, entende que a agressão de Samaris é demasiado grave para ser tratada como um processo sumário (podia ser castigado já com uma punição de três a quatro jogos no máximo de um mês).No entanto, o procedimento de um processo disciplinar é mais lento do que o processo sumário. Ou seja, normalmente dura cerca de dois meses e meio. Será preciso deduzir a acusação (dura cinco dias). Depois, Samaris tem o mesmo período de tempo para se defender e arrolar as suas testemunhas no processo, que terão de ser todas ouvidas. E, por fim, será marcada a audiência disciplinar.