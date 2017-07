Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Liga pede “respeito e confiança mútuos”

Pedro Proença presidiu ontem à reunião magna da Liga de Clubes.

Mário Costa, presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga de Clubes, apelou para que haja "respeito e confiança mútuos" no arranque da nova época desportiva.



Em declarações aos jornalistas após à aprovação, por unanimidade e aclamação, do Plano de Atividades e Orçamento para 2017/18, Mário Costa destacou o "sinal nessa direção dado pelos clubes" na reunião magna realizada ontem no Porto.



"É hora para esquecer as disputas internas", acrescentou.



Na reunião, ficou ainda a decisão de criar uma comissão para dinamizar a II Liga, bem como os novos regulamentos de participação das equipas B.



À reunião da Liga faltaram representantes do Benfica, V. Guimarães, V. Setúbal, Marítimo e Portimonense.