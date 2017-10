Liga quer que conselho de disciplina averigue anomalia no vídeoárbitro do Aves-Benfica

Falha nas comunicações deixou passar falta antes do penálti que deu o 3-1 ao Benfica.

Por Lusa | 19:55

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) vai pedir ao conselho de disciplina a "averiguação do sucedido" quanto à anomalia do vídeoárbitro na partida entre o Desportivo das Aves e o Benfica.



"A LPFP foi hoje, durante a tarde, oficialmente informada, pelo conselho de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, de uma anomalia no vídeoárbitro na partida entre o Desportivo das Aves e o Benfica. Tendo em conta esta comunicação, e por não ter tido conhecimento formal da referida anomalia após o encerramento da partida, a Liga vai solicitar ao conselho de disciplina a averiguação do sucedido", informa o organismo.



Habitualmente, após os jogos, os árbitros e os delegados entregam à LPFP o relatório do seu trabalho, sendo que, supostamente, estes factos não foram relatados nos mesmos.



A agência Lusa questionou a LPFP se foi esse o facto, mas não obteve uma resposta mais concreta.



Fonte do conselho de arbitragem da federação confirmou hoje à Lusa o envio da missiva à LPFP dando conta de que a quebra de comunicações entre o vídeoárbitro e a equipa de arbitragem, a partir dos 66 minutos do encontro, se ficou a dever a uma anomalia na base de interligação, que permite o envio de sinal áudio da equipa de arbitragem para o centro de vídeoarbitragem



Ainda de acordo com a explicação do CA, após detetada a anomalia, a equipa técnica no centro de videoarbitragem procedeu a tentativas de recuperação do sistema de comunicações, nomeadamente reiniciando-o, sem sucesso, e, posteriormente, reconfigurando-o, igualmente sem resultados.



Perante isto, as comunicações ficaram comprometidas até ao final do jogo, sendo que os testes realizados após o encontro, que o Benfica venceu por 3-1, diagnosticaram que a falha se ficou a dever à base de interligação dos sistemas dos rádios utilizados pela equipa de arbitragem, liderada por Nuno Almeida, da associação do Algarve.



No domingo, o CA da FPF já tinha confirmado, na sua conta oficial do Twitter, a quebra de comunicações a partir dos 66 minutos do jogo, acrescentando que esta falha impediu o diálogo entre a equipa de videoarbitragem e a equipa de arbitragem no terreno.