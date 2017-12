Liga rebate críticas da RTP relativas à transmissão do Paços de Ferreira-FC Porto

Organismo diz que estação pública já tinha escolhido dar o jogo do Benfica.

Por Lusa | 23:21

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) emitiu este sábado um comunicado em que refuta as responsabilidades que lhe são atribuídas pela RTP, relativas à transmissão televisiva do jogo Paços de Ferreira-FC Porto, referente à Taça da Liga de futebol.A LPFP "refuta ter sonegado o direito de escolha contratualmente estabelecido entre o organismo e o operador público de televisão", depois de a RTP ter dito que a postura da Liga "viola o direito de primeira escolha do contrato assinado entre as duas entidades" e lamenta "o enorme transtorno causado" aos seus telespetadores. De acordo com a Liga de clubes , a estação televisiva pública, em 29 de novembro, optou pela transmissão do jogo Vitória de Setúbal-Benfica, reiterando todo o seu empenho na parceira estabelecida com a RTP.A RTP anunciou que, por razões a que é alheia, não transmitiria o jogo Paços de Ferreira-FC Porto, da 3.ª jornada da Taça da Liga de futebol, e criticou, em comunicado, a postura da Liga Portuguesa de Futebol Profissional."A Liga de clubes informou a RTP que não dá autorização para a transmissão deste jogo, apesar do contrato existente entre as duas organizações, justificando a decisão com o facto da Sport TV considerar ter direito a dar o jogo em exclusivo", refere um comunicado divulgado na página de Facebook da RTP.