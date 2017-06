Juventus acerta rescisão de contrato com Dani Alves

Continuar a ler Iker Casillas está de saída do FC Porto, noticia esta quarta-feira o CM. O guarda-redes chegou ao Dragão por empréstimo do Real Madrid mas os 'merengues' vão deixar de comportar a parte de leão dos 10 milhões que o espanhol ganha por ano, o que se torna imcoportável para o clube. Jogador tem mercado em Inglaterra



- Talisca, jogador emprestado pelo Benfica ao Besiktas, deverá rumar para o Mancehster United, de José Mourinho. Negócio pode render 25 milhões ao Benfica.



- O pai de Téo Gutierrez diz que o jogador já não está ligado contratualmente ao Sporting. O avançado que esteve emprestado ao Rosario Central, da argentina vai ingressar no clube colombiano Junior Barranquilla



Terça-feira, 20 de junho

- Florentino Pérez confirma que Fábio Coentrão vai mesmo jogar no Sporting na próxima época. O presidente do Real Madrid confirmou, em entrevista a uma rádio espanhola que o lateral esquerdo vem para Alvalade por empréstimo porque "precisa de jogar". Jogador já fez exames médico em Lisboa e oficialização do contrato está presa por detalhes.









- O diretor executivo da, Giusepee Marotta, confirmou que o vice-campeão da Europa vai acordar a "rescisão de contrato" com o brasileiro, cujas últimas declarações geraram polémica no pentacampeão italiano.pode estar de regresso ao. O avançado que conquistou dois títulos de campeão na Luz está de saída do Al-Ahli, no Dubai, e está em negociações com os encarnados. O jornal A Bola avança que o clube oferece ao brasieliro de 34 anos dois anos de contrato.- Ainda na Luz, esta quarta-feira corre a notícia de quepoderá estar na mira do. Imprensa gaulesa dá conta de que o clube do sul de França prepara proposta de 20 milhões de euros para apresentar ao