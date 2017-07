Lima quer proposta melhor do Benfica

Avançado recusou uma primeira oferta. Regresso ainda é possível.

Por António Martins Pereira | 09.07.17

pub

O avançado brasileiro Lima recusou uma proposta do Benfica para regressar à Luz por considerar o salário oferecido baixo, em relação às suas pretensões. O jogador de 34 anos, que está em Lisboa, mantém-se aberto ao retorno a uma casa onde já foi feliz, mas, segundo apurou o, recusa-se a fazê-lo por qualquer preço, mesmo sabendo que a sua idade já é um fator de desvalorização.A possibilidade de Lima voltar a vestir a camisola do clube que representou entre 2012 e 2015 mantém-se, contudo, em aberto. Na Luz, sabe o, Lima é visto como boa alternativa em caso de possível saída de um dos avançados do clube, sendo que não está descartada a possibilidade de Jiménez abandonar a Luz ainda neste verão.O avançado mexicano já foi associado ao interesse de clubes chineses e até do seu país. Tem feito saber que prefere continuar na Europa, mas obviamente tudo se transforma com o valor de eventuais propostas. Mitroglou, Jonas e o reforço Seferovic são os restantes avançados do Benfica, neste momento.Lima rescindiu com o Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, devido a salários em atraso. É, por isso, um jogador livre, o que torna mais atraente a sua contratação por qualquer clube.