Lindelof certo no Manchester United

Lindelof já não esteve no jogo de quinta-feira com o Paços para a Taça da Liga. Esta decisão visou proteger o jogador de uma possível lesão de última hora que deitasse por terra o negócio, que vai render às águias cerca de 45 milhões de euros (Nélson Semedo também pode ser incluído na transação aumentando para 90 milhões o valor total da dupla transferência para Old Trafford).



Rui Vitória, no final da vitória com o Paços (1-0), reconheceu ter deixado o jogador na bancada, apenas por opção uma vez. Sobre a provável saída, o técnico preferiu desvalorizar: "Temos cinco centrais de grande valor e por isso estamos perfeitamente tranquilos e satisfeitos." O jogador ainda treinou ontem no Seixal, mas nos próximos dias deve receber ordens para rumar a Inglaterra.

Victor Lindelof vai mesmo ser jogador do Manchester United já no decorrer no mês de janeiro, apurou o. As últimas notícias em Inglaterra que davam contam de um ‘esfriamento’ do interesse dos ‘red devils’ no central do Benfica acabaram por não se verificar e o jogador de 22 anos vai viajar para Manchester nos próximos dias para assinar contrato.