Lingard dá um ponto a Mourinho

Manchester United esteve a perder 2-0 mas conseguiu empate nos descontos.

Por Filipe António Ferreira | 08:49

O Natal não correu de feição ao Manchester United de José Mourinho. Ontem, em casa, só um golo nos descontos de Lingard evitou a derrota dos ‘red devils’ (2-2), depois de já terem deixado escapar, também na compensação, a vitória no passado sábado (2-2) com o Leicester.



"Preciso que os jogadores acreditem mais neles e em mim, mas estou satisfeito com a sua atitude", disse Mourinho.



Em pleno ‘Boxing Day’, cumpriu-se a tradição e um dia depois do Natal, o futebol foi rei em Terras de Sua Majestade. José Mourinho, incomodado com a prestação da equipa frente aos ‘foxes’, tirou da equipa Lindelof, Smalling (lesionado), Martial e Lingard, apostando em Rojo, Shaw, Rashford e Ibrahimovic. Alterações que se revelaram um autêntico fracasso. Ao intervalo, o Manchester United perdia em casa com o Burnley (golos de Barnes e Defour, ex-FC Porto). Entraram Mkhitaryan e Lingard e a equipa da casa mudou. Foi mesmo o avançado inglês a reduzir num fantástico toque de calcanhar. Os 37 minutos que ainda faltavam deixavam muito tempo para a equipa de Mourinho inverter o marcador. Contudo, o tempo foi passando e o melhor que o Man. United conseguiu foi o empate, de novo por Lingard, já nos descontos.



Um resultado que deixa o United em igualdade pontual com o Chelsea (ontem venceu o Brighton, 2-0) e pode dar ao líder Manchester City uma vantagem de 15 pontos, caso hoje vença em Newcastle. Uma diferença decisiva, numa altura em que ainda não está alcançada a metade do campeonato.



Kane histórico

Harry Kane bateu ontem o recorde de golos marcados num ano civil (56) na liga inglesa, ao marcar na receção do Tottenham ao Southampton (5-2). "Foi um ano fantástico. Estou muito orgulhoso", disse o inglês que ontem apontou três golos.



Diogo Jota marca

O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, empatou ontem (2-2) na deslocação ao terreno do Milwall, mantendo no entanto a liderança na II Liga Inglesa. O avançado português Diogo Jota marcou um dos golos.



Sheffield W. vence

O Sheffield Wednesday, já sem o técnico Carlos Carvalhal que foi despedido, colocou um ponto final na série de 7 jogos sem vencer para o Championship, ao bater fora o Notthingham Forest por 3-0. Lucas João marcou.