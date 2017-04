Lionel Messi diz que título olímpico de Pequim é o "mais valioso" da carreira

A maior estrela do FC Barcelona vive momentos conturbados na seleção argentina, em dificuldades no torneio sul-americano de apuramento ao Mundial2018.Messi está a cumprir uma suspensão de quatro jogos, depois de insultar um elemento da equipa de arbitragem no jogo com o Chile, que a Argentina venceu por 1-0, com um golo, de grande penalidade, apontado pelo jogador do 'Barça'."Não me importo com os comentários. Sabemos que estamos expostos. Há que entender as pessoas, que exigem que a seleção vença, mas não há ninguém que queira mais títulos que os jogadores da seleção", considerou Messi.