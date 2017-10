Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lista de candidatos à Bola de Ouro divulgada a 9 de outubro

Cristiano Ronaldo surge novamente como favorito.

Por Lusa | 02.10.17

A lista dos 30 jogadores de futebol nomeados para a edição de 2017 da Bola de Ouro, entre os quais o do português Cristiano Ronaldo, será divulgada a 9 outubro, anunciou esta segunda-feira o jornal France Footbal.



De acordo com o jornal fundador do galardão, o nome dos 30 candidatos será revelado ao longo do dia nas diversas plataformas do grupo L´Equipe.



O internacional português, vencedor de quatro edições do galardão (2008, 2013, 2014 e 2016), surge novamente como favorito.



Em 2016, o 'capitão' da seleção lusa venceu com mais do dobro dos pontos do argentino Lionel Messi, que ficou na segunda posição, mas já arrebatou por cinco vezes o prémio. O francês Antoine Griezmann foi terceiro.



Atribuída entre 2010 e 2015 em parceria com a FIFA e mediante votação de selecionador e capitães de seleções de todo o mundo, a Bola de Ouro voltou a ficar somente sob a égide da France Football, cabendo a votação a um júri composto por jornalistas.



A lista de candidatos voltou também a 30 jogadores, em vez de 23, e o vencedor e a classificação completa serão conhecidos a 13 dezembro, ao contrário da FIFA, que divulgava o nome de três finalistas e entregava o prémio em janeiro, numa gala em Zurique.