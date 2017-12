Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Liverpool contrata Virgil van Dijk que passa a ser o defesa mais caro da história

Futebolista sai do Southampton por cerca de 84,5 milhões de euros.

19:05

O Liverpool anunciou esta quarta-feira a contratação do futebolista Virgil van Dijk ao Southampton, por 75 milhões de libras (cerca de 84,5 milhões de euros), montante que torna o central holandês no defesa mais caro da história do futebol.



Formado no Groningen e com uma passagem pelo Celtic de Glasgow, o jogador de 26 anos estava há duas temporadas e meia no Southampton e, no início desta época, já tinha apresentado um pedido de transferência para sair dos 'saints'.



Virgil van Dijk, que tem 16 jogos pela seleção holandesa, junta-se ao plantel do Liverpool em 1 de janeiro, data da reabertura do mercado de transferências, e poderá ser opção para defrontar em fevereiro o FC Porto, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.



O central ultrapassou o francês Benjamin Mendy, que custou 52 milhões de libras ao Manchester City (58 ME), como defesa mais caro da história de futebol e protagonizou a terceira transferência mais cara do futebol inglês, atrás de Paul Pogba (Manchester United) e Romelu Lukaku (Manchester United).