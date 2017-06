Liverpool e Chelsea por Rúben

A Premier League parece ser o destino mais provável para o médio, mas também a campeã italiana Juventus está atenta ao jovem.



Rúben Neves estreou-se na equipa principal do FC Porto com apenas 17 anos. Tem duas internacionalizações pela seleção principal, e está ao serviço dos sub-21 no Europeu da categoria, a decorrer na Polónia. Fez um bom jogo na vitória portuguesa (2-0) sobre a Sérvia.A Premier League parece ser o destino mais provável para o médio, mas também a campeã italiana Juventus está atenta ao jovem.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



33.4%

33.4% 33.3%

33.3% 33.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito



33.4%

33.4% 33.3%

33.3% 33.3% Muito satisfeito pub

Chelsea e Liverpool estão na corrida por Rúben Neves, mas o FC Porto só admite vender o médio defensivo por 40 milhões de euros.O jogador, de 20 anos, está ao serviço da seleção de sub-21 e os dragões esperam que essa presença seja uma montra no sentido de aumentar o valor do atleta, que tem contrato até 2019 e uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.A crise financeira que o FC Porto vive está a obrigar a vender algumas das suas joias. Depois de André Silva ter sido transferido para o AC Milan por 38 milhões de euros, Rúben Neves pode ser o próximo a sair. Pinto da Costa tem de cumprir o fair-play financeiro imposto pela UEFA e a venda do jovem médio pode ajudar. Até porque Sérgio Conceição conta dar a titularidade a Danilo, que está ao serviço da seleção principal na Taça das Confederações.