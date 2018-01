Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Liverpool é o primeiro clube a ganhar ao City em Inglaterra

Manchester capitulou pela primeira vez na liga ao perder por 4-3.

Por J.C.M. | 18:49

Depois de 22 jornadas com apenas dois empates e 20 vitórias o Manchester City de Pep Guardiola capitulou em Liverpool. A equipa de Jurgen Klop foi a primeira a derrotar o city na Liga Inglesa, ao vencer o jogo deste domingo, em Anfield Road, por 4-3.



A equipa da casa, chegou a estar a ganhar por 4-1, com golos de Alex Oxlade-Chamberlain, Roberto Firmino, Sadio Mane e Mohamed Salah. Sane chegou a empatar o jogo ao intervalo, mas os golos tardios do português Bernardo Silva e Gundogan apenas serviram para atenuar a derrota dos Citizens.



Ainda assim, a equipa de Guardiola, que tem 62 pontos, mantém uma confortável vantagem de 15 pontos para o trio Manchester United, Chelsea e Liverpool, todos com 47 pontos. Com o Manchester United de Mourinho a poder isolar-se no segundo lugar, se conseguir vencer o Stoke no jogo marcado para esta segunda-feira.