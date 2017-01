Liverpool empata em Sunderland

A equipa de Manchester ultrapassou provisoriamente Tottenham e Arsenal, que têm menos um jogo realizado, enquanto o Everton aproximou-se dos lugares europeus ao bater o Southampton por 3-0, com três golos marcados nos últimos 20 minutos da partida.



O Manchester City resistiu à expulsão de Fernandinho, aos 22 minutos, e conseguiu impor-se por 2-1 na receção ao Burnley, graças aos golos marcados por Gael Clichy, aos 58 minutos, e Sergio Aguero, aos 62, antes de Ben Mee reduzir para os visitantes, aos 70.A equipa de Manchester ultrapassou provisoriamente Tottenham e Arsenal, que têm menos um jogo realizado, enquanto o Everton aproximou-se dos lugares europeus ao bater o Southampton por 3-0, com três golos marcados nos últimos 20 minutos da partida.A época dececionante do Leicester no campeonato inglês teve hoje mais um capítulo, com o campeão a ocupar o 14.º posto, após o empate 0-0 no estádio do Middlesbrough, ao contrário do West Bromwich, que continua firme na metade superior da tabela, depois de hoje ter vendi o Hull City por 3-1.

O Liverpool deixou hoje escapar por duas vezes a vantagem no estádio do Sunderland, concedendo um empate 2-2 no jogo da 20.ª jornada da Liga inglesa de futebol e podendo ver o Chelsea distanciar-se na liderança da prova.Os 'reds' estiveram na frente, graças aos golos marcados por Daniel Sturridge, aos 19 minutos, e Sadio Mane, aos 72, mas a equipa anfitriã conseguiu restabelecer a igualdade, através de duas grandes penalidades concretizadas por Jermain Defoe, aos 25 e 84.O Liverpool reduziu para cinco pontos o atraso para o Chelsea, mas a equipa londrina pode distanciar-se quando acertar o calendário, na quarta-feira, ao visitar o reduto do Tottenham, quarto classificado, no encontro de encerramento da ronda.