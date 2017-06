Loucura por Cristiano Ronaldo no apoio a Portugal

Ao que o CM apurou, não está prevista nenhuma a presença na meia-final dos Ultras Portugal, claque que habitualmente acompanha a Seleção.



"São os campeões da Europa, jogam muito bem e têm o melhor jogador do Mundo. Vamos continuar a apoiar até que conquistem o título", contou um adepto marroquino, um dos milhares de ‘Ronaldos’ que se veem nos jogos de Portugal em diferentes cidades russas.Ao que o CM apurou, não está prevista nenhuma a presença na meia-final dos Ultras Portugal, claque que habitualmente acompanha a Seleção.

Russos, milhares de russos, argelinos, marroquinos, brasileiros, azeris, espanhóis. Meio Mundo está a torcer pela vitória de Portugal na Taça das Confederações e o fenómeno tem uma explicação. Ou melhor, um nome: Cristiano Ronaldo. O melhor jogador do Mundo da atualidade arrasta multidões e está a juntar os fãs à equipa portuguesa numa competição em que não são muitos os adeptos portugueses a apoiar a Seleção, na Rússia, em comparação com outras fases finais.Dos mais de 50 mil adeptos que assistiram à vitória de Portugal sobre a Nova Zelândia (4-0), no Estádio São Petersburgo, menos de uma centena eram portugueses, mas a Seleção não se pode queixar de falta de apoio. É que milhares de russos e adeptos dos quatro cantos do Mundo foram ao estádio com as cores nacionais, com camisolas de Cristiano Ronaldo, bandeiras e cachecóis de Portugal e vozes afinadas para gritar pelos campeões europeus. "Eles estão connosco, querem estar ao nosso lado, tirar fotografias. Agora que foram eliminados ainda mais. Estamos a jogar em casa", disse ao CM Carlos Oliveira, adepto português, em festa após o jogo de sábado.Além de Ronaldo, os russos têm os nomes de Pepe, Nani ou Bruno Alves na ponta da língua. Centenas deliram sempre que os jogadores se preparam para sair dos hotéis onde ficam hospedados para os treinos ou jogos. Esperam horas a fio por fotografias e autógrafos e sentem-se recompensados quando recebem em troca um sorriso ou uma palavra dos seus ídolos. É também em clima de festa que adeptos provenientes da Argélia, Azerbaijão, Marrocos ou Brasil juntam às bandeiras dos seus países adereços portugueses.