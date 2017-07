Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Loucura por Iker Casillas no México

Guarda-redes espanhol recebido em clima de euforia na chegada dos azuis-e-brancos.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:23

Iker Casillas foi recebido em clima de euforia por centenas de mexicanos que aguardavam ontem pela chegada do FC Porto ao aeroporto de Cidade do México, por volta das 21h00 locais (03h00 em território português).



O guarda-redes foi ‘engolido’ pela multidão, que quis tirar fotografias e pedir autógrafos ao internacional espanhol.



Nem alguns seguranças do aeroporto quiseram perder a oportunidade de registar o momento ao lado de um dos melhores guarda-redes da história do futebol. Também o mexicano Jesús Corona foi bastante acarinhado.



Além das centenas de curiosos, Iker Casillas foi também cercado pelos órgãos de comunicação social locais, que procuravam obter reações do internacional espanhol. Este processo levou a que o guardião dos dragões demorasse vários minutos a conseguir chegar ao autocarro que depois transportaria a equipa para a unidade hoteleira.



Também na chegada ao hotel em Guadalajara, onde a comitiva portista vai ficar instalada, o cenário voltou a repetir-se, com o jogador de 36 anos a estar novamente no centro das atenções, embora estivesse perante um menor número de pessoas.



No estágio em território azteca, os comandados de Sérgio Conceição vão participar num torneio em que vão defrontar o Cruz Azul, na madrugada de hoje para amanhã (03h00), e o campeão mexicano Chivas Guadalajara, na quarta-feira (01h00). O estágio decorre até ao próximo dia 20.