Luís Alberto rescinde com o Desportivo de Chaves

A nível internacional, o jogador de 32 anos representou Vitória, Cruzeiro, São Caetano e Bahia, todos do Brasil, o Cluj da Roménia e o Kashima Antlers do Japão.



Na página do Aves na rede social Facebook, além da confirmação da transferência, o clube referiu que o contrato agora assinado é válido até ao final da época 2017/18.



O atleta chegou ao clube transmontano no início desta temporada, depois de passar por Tondela, Nacional e Sporting de Braga.A nível internacional, o jogador de 32 anos representou Vitória, Cruzeiro, São Caetano e Bahia, todos do Brasil, o Cluj da Roménia e o Kashima Antlers do Japão.Na página do Aves na rede social Facebook, além da confirmação da transferência, o clube referiu que o contrato agora assinado é válido até ao final da época 2017/18.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

O médio brasileiro Luís Alberto rescindiu hoje com o Desportivo de Chaves, da I Liga portuguesa de futebol, e vai para o Desportivo das Aves, da II Liga, anunciou o emblema `azul-grená´.O contrato foi rescindido por mútuo acordo, referiu o clube de Trás-os-Montes na sua página oficial."Desejamos ao Luís Alberto votos sinceros de muito sucesso no Clube Desportivo das Aves e agradecemos todo o profissionalismo que sempre demonstrou ao serviço do nosso emblema", lê-se no comunicado.