Luís Ferreira vai arbitrar Benfica-Boavista

O Benfica lidera o campeonato, com 41 pontos, seguido por FC Porto, com 35, e Sporting de Braga e Sporting, ambos com 33.

O árbitro Luís Ferreira, da Associação de Braga, dirige no sábado o jogo entre Benfica e Boavista, no Estádio da Luz (16:00), da 17.ª jornada da I Liga de futebol, informou esta quinta-feira o Conselho de Arbitragem (CA).Luís Ferreira estará pela segunda vez num jogo das 'águias' esta temporada, depois de também ter sido nomeado para a receção ao Feirense (4-0), na sétima jornada da competição, a 02 de outubro.O CA da Federação Portuguesa de Futebol escolheu ainda Nuno Almeida, da Associação do Algarve, para a visita do Sporting a Chaves, também no sábado, e Fábio Veríssimo, de Leiria, para o encontro de domingo entre FC Porto e Moreirense.