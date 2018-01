Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luís Filipe Vieira chega para decidir saídas e reforços

Presidente das águias esperado hoje para assistir ao importante dérbi com o Sporting, após um curto período de férias.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 08:48

Luís Filipe Vieira é esperado esta quarta-feira para assistir ao dérbi com o Sporting e dar início aos inúmeros casos pendentes no que a entradas e saídas diz respeito, até ao final do mês.



O presidente das águias esteve nos últimos dias em São Tomé e Príncipe a passar a quadra festiva junto de familiares e agora prepara-se para tomar as rédeas do dossiê dos reforços.



O jogo de hoje também poderá ser importante no que se refere a entradas. Quanto a saídas, e face ao facto de o Benfica estar a lutar apenas numa frente (Liga), são vários os dossiês que requerem decisão rápida. Lisandro López e Eliseu querem jogar com mais regularidade e vão sair.



Douglas não convenceu e também deve regressar ao Barcelona. O jovem João Carvalho (20 anos) também poderá ser emprestado, assim como Rafa Silva, que está na mira de clubes turcos (Besiktas e Bursaspor à cabeça). Na frente, Gabriel Barbosa já nem sequer regressou das férias natalícias e procura novo clube.



Só depois de serem desbloqueadas algumas saídas é que o Benfica poderá ir ao mercado, sendo que um defesa-direito e um médio são, para já, prioritários. Na baliza, o alemão Vlachodimos (Panathinaikos) está contratado, mas ainda não é certa a sua inclusão na reabertura do mercado.



PORMENORES

Touré apontado

Abdoulaye Touré, médio-defensivo do Nantes, de 23 anos, foi ontem apontado ao Benfica pela imprensa francesa.



Heriberto pode subir

A fazer uma grande época na II Liga (10 golos), Heriberto Tavares pode subir ao plantel principal se o clube não for ao mercado por um avançado.