Luís Filipe Vieira está a ser ouvido no DIAP

Presidente do Benfica ouvido como testemunha num processo relacionado com o jogo Desportivo das Aves - Benfica.

15:05

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, está a ser ouvido na 15ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal, em Lisboa, avança a SIC Notícias.



Vieira terá chegado ao local por volta das 14h00 com o seu advogado e deverá ser ouvido como testemunha no processo relacionado com o Desportivo das Aves - Benfica.



