Luís Filipe Vieira furioso com nega de Jiménez

O jogador mexicano não foi convocado para nenhum jogo dos encarnados em 2017, sendo que a última vez que atuou foi contra o Paços de Ferreira (vitória por 1-0) para a Taça da Liga, a 29 de dezembro.



Rui Vitória, treinador do Benfica, tem referido durante as últimas semanas que a ausência de Jiménez nas convocatórias dos encarnados se deve apenas a "limitações físicas".



Os novos regulamentos do futebol chinês obrigam a que cada clube apenas possa usar três atletas estrangeiros em simultâneo. Esse foi, também, um fator de peso para que o negócio não fosse concluído.O jogador mexicano não foi convocado para nenhum jogo dos encarnados em 2017, sendo que a última vez que atuou foi contra o Paços de Ferreira (vitória por 1-0) para a Taça da Liga, a 29 de dezembro.Rui Vitória, treinador do Benfica, tem referido durante as últimas semanas que a ausência de Jiménez nas convocatórias dos encarnados se deve apenas a "limitações físicas".

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito Outras 4 pessoas também já deram o seu contributo pub

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, ficou irritado com a recusa de Raúl Jiménez, avançado dos encarnados, em transferir-se para o Tianjin Quanjian, da China, por 50 milhões de euros, apurou o. Um valor considerado importante para manter as contas do clube saudáveis.O líder das águias esteve a última semana em território asiático para finalizar os últimos detalhes da transferência do internacional mexicano. O emblema chinês tinha em cima da mesa um contrato que oferecia ao atleta um rendimento de oito milhões de euros por ano."O que quero é a glória futebolística antes do dinheiro. Estou muito contente e na Europa posso continuar a crescer como jogador", disse Jiménez, justificando a sua vontade de ficar no emblema da Luz.